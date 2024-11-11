В ФРГ планируют призвать Трампа раскрыть данные о подрыве «Северных потоков»

Оппозиционные депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерены обратиться к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой раскрыть сведения о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
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