Канализационный коллектор и сети водоснабжения построят на Байкальском тракте

Вопросы строительства обеспечивающей инфраструктуры для реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» обсудили на совещании, которое провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Гордеев.
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