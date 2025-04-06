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«Это история хоккея. Это история спорта!» Американские СМИ сходят с ума от Овечкина и повторения рекорда Гретцки

«Это история хоккея. Это история спорта!» Американские СМИ сходят с ума от Овечкина и повторения рекорда Гретцки

Что пишет иностранная пресса о 894-м голе россиянина, который сравнялся с легендарным канадцем по числу голов в регулярках НХЛ.

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