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ВК Пресс

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Подросток сбежал из Москвы в Сочи: искали десять дней по всей стране

Подросток сбежал из Москвы в Сочи: искали десять дней по всей стране

Все это время школьник числился пропавшим без вести. Парня обнаружили во время патрулирования возле одной из гостиниц: его внешность соответствовала приметам, указанным в ориентировке.

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