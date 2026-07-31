Ученые ННГУ создали микросхему с поведением нервных клеток

Ученые Нижегородского государственного университета разработали электронную систему, которая имитирует работу нервных клеток и меняет связи между искусственными нейронами во время работы, сообщает «Время Н».
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