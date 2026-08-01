ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

272 подписчика

Трамп допустил, что Украина может использовать ракеты Patriot против США

Трамп допустил, что Украина может использовать ракеты Patriot против США

Президент США Дональд Трамп отказал Украине в передаче технологии производства перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из опасения, что это оружие впоследствии может быть обращено против Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии