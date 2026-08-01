Трамп допустил, что Украина может использовать ракеты Patriot против США

Президент США Дональд Трамп отказал Украине в передаче технологии производства перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из опасения, что это оружие впоследствии может быть обращено против Вашингтона.
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