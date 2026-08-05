Рыбам нужно ограничить контакты, а Скорпионы получат неожиданное приглашение: гороскоп на четверг, 6 августа

Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 августа. Овен Вас ожидает очень беспокойный день. Прямо с утра вы будете вынуждены заниматься не только своими личными, но и чужими делами, что вряд ли доставит радость, однако у вас, скорее всего, не окажется выбора.