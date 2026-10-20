Рак полости рта четвертой стадии у артиста обнаружили всего за два месяца до смерти Российский актер Владислав Толдыков, снимавшийся в фильмах "Жить", "Майор" и сериале "Метод", скончался 18 октября в результате тяжелого онкологического заболевания.
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