1. Вот как сейчас выглядит рейтинг основных стран-должников России (см. заглавную картинку). Современная Россия, в отличие от СССР, расходует деньги экономно — старается без сильной на то необходимости другим странам в долг не давать (ссылка): Судя по рейтингу, уже долгие годы ничего не меняется — больше всего России должна Белоруссия, а долг союзной страны превышает $8 млрд.
Кто должен России, и почему Россия списывает долги
Комментарии
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Владимир
Американцы печатают баксы, и то ни кому не списывают... Заморозить долг, чтобы проценты не шли, потом вернут.... А своим гражданам в банках в долг и под проценты..., вот что за ху...ня... Когда кучка уродов перестанет грабить народ и страну??? Так взяли, решили и списали, как буд-то это их собственные деньги. Или 25 млрд. для них это ху.ня... Курс рубля летит, цены растут, а они миллиарды списывают....
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8 час.
А
Александр
Кредиты гражданам вместо реальной зарплаты. Да еще с какими процентами.
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3 час.
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