Кто должен России, и почему Россия списывает долги

Владимир

Американцы печатают баксы, и то ни кому не списывают... Заморозить долг, чтобы проценты не шли, потом вернут.... А своим гражданам в банках в долг и под проценты..., вот что за ху...ня... Когда кучка уродов перестанет грабить народ и страну??? Так взяли, решили и списали, как буд-то это их собственные деньги. Или 25 млрд. для них это ху.ня... Курс рубля летит, цены растут, а они миллиарды списывают....