Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Жители Покровки проведут без горячей воды несколько месяцев

Жители Покровки проведут без горячей воды несколько месяцев

Ежегодные работы растягиваются минимум на 60 дней Смоляне, проживающие на Покровке, уже больше месяца живут без горячей воды: “источник жизни” не поступает не только в жилые дома, но и четыре детских сада и школы.

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