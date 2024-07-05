Жители Покровки проведут без горячей воды несколько месяцев

Ежегодные работы растягиваются минимум на 60 дней Смоляне, проживающие на Покровке, уже больше месяца живут без горячей воды: “источник жизни” не поступает не только в жилые дома, но и четыре детских сада и школы.
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