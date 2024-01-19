О диссидентах и «охраноте». Максимально откровенно.Как говорит Гарланд Никсон, «Lets talk».Я из семьи «охранителей», защитников.
О хранителях и разрушителях
Комментарии
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Н
Нина
Правильно. Я тоже не терплю тех, кто на родину сетует и грязь льет. Нужно иметь гражданскую позицию. Сейчас активировалась эта пятиколонная братия. Нужно дать отпор!
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18 час.
ВераВерная
Роджерс всё верно пишет. Хорошая статья.
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14 час.
Геннадий Свешников
Браво Александр⁉️Улыбаться нам надо обязательно,как бы не было трудно и скользко,а Мир,труд и май-делает нас только здоровее👍😀😱
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9 час.
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