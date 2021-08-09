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Фоден выбыл на месяц из-за травмы ноги. Хавбек «Сити» не сыграет с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден пропустит по меньшей мере месяц из-за повреждения. 21-летний игрок перегрузил ногу еще во время тренировок перед финальным матчем Евро-2020 с Италией, но травма оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.

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