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Агроном Анастасия Коврижных рассказала, что сейчас самое время подготовить клубнику к заморозкам

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, что сейчас самое время подготовить клубнику к заморозкам

В конце октября опытные садоводы начинают готовить клубнику к заморозкам. Как рассказала опытный агроном Анастасия Коврижных, достаточно выполнить пять простых действий, чтобы растения чувствовали себя хорошо.

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