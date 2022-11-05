RT Russia

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Специалист Пермяков дал рекомендации по использованию смартфона в холодное время года

Специалист Пермяков дал рекомендации по использованию смартфона в холодное время года

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков рассказал в беседе с RT о влиянии низких температур на гаджеты.

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