Закон один для всех: Диаспорам в России показали красную карточку

ЮВ

Юрий Во

На вопрос :"Что мешает навести порядок?" есть другой ответ, нежели то, о чем пишет автор статьи. Я считаю, что главная проблема - в структуре нынешней Власти. "Единая Вертикаль Власти ( ЕВВ)", построенная Путиным, "работает" не на Закон, который един для всех. Главная задача ЕВВ - максимально долго сохранить себя во Власти и ликвидировать всех, включая минимально опасных, конкурентов. Даже если Закон этому мешает. Поэтому, проблемы, подобные национальным диаспорам, не решаются, а "заметаются под коврик". Ведь если поднять подобные проблемы "наверх", возникнет вопрос о компетентности ЕВВ и способности ЕВВ эффективно управлять государством. Такие вопросы в ЕВВ никому не нужны - и это главная причина той ситуации, в том числе с национальными диаспорами, которая существует в России. ЕВВ, в том виде и в том "качестве" ее представителей, которую мы имеем сегодня - это залог нынешних и будущих проблем России.