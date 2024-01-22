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Царьград

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Закон один для всех: Диаспорам в России показали красную карточку

Закон один для всех: Диаспорам в России показали красную карточку

Вопрос, что делать с диаспорами в России, сегодня является одним из ключевых. Нельзя допускать, чтобы вне федерального законодательства существовали ещё какие-либо надзаконные органы.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
На вопрос :&quot;Что мешает навести порядок?&quot; есть другой ответ, нежели то, о чем пишет автор статьи. Я считаю, что главная проблема - в структуре нынешней Власти. &quot;Единая Вертикаль Власти ( ЕВВ)&quot;, построенная Путиным, &quot;работает&quot; не на Закон, который един для всех. Главная задача ЕВВ - максимально долго сохранить себя во Власти и ликвидировать всех, включая минимально опасных, конкурентов. Даже если Закон этому мешает. Поэтому, проблемы, подобные национальным диаспорам, не решаются, а &quot;заметаются под коврик&quot;. Ведь если поднять подобные проблемы &quot;наверх&quot;, возникнет вопрос о компетентности ЕВВ и способности ЕВВ эффективно управлять государством.  Такие вопросы в ЕВВ никому не нужны - и это главная причина той ситуации, в том числе с национальными диаспорами, которая существует в России. ЕВВ, в том виде и в том &quot;качестве&quot; ее представителей, которую мы имеем сегодня - это залог нынешних и будущих проблем России.
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