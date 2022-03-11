КОНСУЛЬТАЦИЯ АСТРОПСИХОЛОГА (ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО)

Дорогие Друзья и СоРАтники, Здравия Всем и Миру Мир! Мы сейчас проживаем Время ПреОБРАЖения через Кризис! На Космических часах Сатурн создает напряженную Квадратуру с Ураном! Идет Борьба Старого Мира и Нового Мира, Переломный Момент, Переход в Новое Качество Мира, но все происходит через Кризис!!!! Вечные Циклы Космоса, ПриРОДы! Конфуций сказал, что "Кто познал Циклы, тот достиг Совершенства"! Школа Астропсихологии Николая Денисенко производит расчет Персональной Стратегии (Сценария) для каждого на Это Время, для гармоничного проживания этого сложного периода.