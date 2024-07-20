Гладков: в Шебекино и Новой Таволжанке нашли более 100 "колокольчиков"

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Более 100 суббоеприпасов было обнаружено на территориях города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области после обстрелов украинских боевиков, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии