Гладков: в Шебекино и Новой Таволжанке нашли более 100 "колокольчиков"

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Более 100 суббоеприпасов было обнаружено на территориях города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области после обстрелов украинских боевиков, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.