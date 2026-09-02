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Пятый канал

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Путешествия по России и интервью со звездами: что готовит осенний сезон на МУЗ-ТВ

Путешествия по России и интервью со звездами: что готовит осенний сезон на МУЗ-ТВ

Осенью на МУЗ-ТВ стартует целая плеяда развлекательных передач. По утрам в субботу ведущие Вячеслав Макаров и Ника Исаева будут интервьюировать звезд шоу-бизнеса.

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