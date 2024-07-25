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Царьград

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Белый дом замял вопрос о перевороте: Байден неожиданно выступил с поспешным обращением – "Я заслужил второй срок"

Белый дом замял вопрос о перевороте: Байден неожиданно выступил с поспешным обращением – "Я заслужил второй срок"

В Белом доме, наконец, прозвучал один из главный вопросов последних дней – кто из Демпартии подставил Байдена? Кто виновен в перевороте? Однако всё быстро замяли.

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