Православная церковь 15 декабря 2024 года отмечает день памяти Аввакума, Миропии и Афанасия

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВ воскресенье, 15 декабря 2024 года, православная церковь отмечает памятные даты, связанные с двумя важными фигурами христианской традиции: пророком Аввакумом и мученицей Миропией.
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