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Путин: молодежь России должна унаследовать характер победителей

Путин: молодежь России должна унаследовать характер победителей

Президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа» заявил, что будущие поколения жителей страны должны унаследовать и сохранить характер победителей, присущий предыдущим поколениям.

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