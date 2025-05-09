Жители Симферополя выставляют флаги Победы и портреты героев своих семей в окнах домов

Жители Симферополя выставляют флаги Победы и портреты героев своих семей в окнах домовКрым 24 | @tvcrimea24В Москве 9 мая в 10:00 начнется парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войнеВ программе — вынос государственного флага России и Знамени Победы, выступление Президента, … .