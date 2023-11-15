"Сибантрацит" сообщил о новом владельце

Компания "Сибантрацит" получила нового владельца, сообщает корреспондент The Moscow Post.Как сообщили представители сибирского угольного гиганта, новым владельцем компании стал "Башкирский промышленный холдинг".
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