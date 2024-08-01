Как осознанное питание может улучшить ваше здоровье и финансы

Вы, вероятно, уже слышали термин «осознанное питание», но знаете ли Вы, что он означает? Разумное питание — это способ обратить внимание на свое тело и разум во время еды, что может оказать огромное влияние на здоровье и финансы.
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