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Тульские новости

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В Туле судят семью за истязание собственного сына

В Туле судят семью за истязание собственного сына

Соседка семьи Коноваловых рассказала в суде о криках и плаче детей, звучавших из квартиры, а ребенок подтвердил, что его запирали в ванной и били за еду из холодильника.

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