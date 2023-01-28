Царьград

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Белоруссия в 10 раз увеличила контрсанкционный список компаний за полгода

Белоруссия в 10 раз увеличила контрсанкционный список компаний за полгода

На январь 2023 года в стране действует 1849 организаций с заблокированными долямиВ субботу, 28 января, в Белоруссии вступило в силу дополнение к постановлению Совета Министров РБ, согласно которому увеличился контрсанкционный список юридических лиц.

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