Белоруссия в 10 раз увеличила контрсанкционный список компаний за полгода

На январь 2023 года в стране действует 1849 организаций с заблокированными долямиВ субботу, 28 января, в Белоруссии вступило в силу дополнение к постановлению Совета Министров РБ, согласно которому увеличился контрсанкционный список юридических лиц.
На январь 2023 года в стране действует 1849 организаций с заблокированными долямиВ субботу, 28 января, в Белоруссии вступило в силу дополнение к постановлению Совета Министров РБ, согласно которому увеличился контрсанкционный список юридических лиц.
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