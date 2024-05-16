Недавняя буря на Солнце "выйдет боком" Земле

Исследование показывает, что вспышки на звезде могли запустить волну ураганов на нашей планете. {{746396}}Новое исследование показывает, что рекордно мощная солнечная буря, которая обрушилась на Землю на прошлой неделе, может запустить волну ураганов, пишет DailyMail.