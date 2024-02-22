«Коммерсант»: Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников

Минтранс подготовил проект приказа, обязующий перевозчиков передавать в единую базу не только данные о паспорте и билете путешественников, но и сведения об их банковских картах, IP-адресах, телефонах и адресах электронной почты.
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