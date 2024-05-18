После покушения на премьер-министра, в Словакии предложили закрыть СМИ Сороса

Бывший министр юстиции Словакии Штефан Харабин считает, что для борьбы с поляризацией общества в стране необходимо изгнать СМИ, финансируемые Джорджем Соросом, и некоторые неправительственные организации (НПО).
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