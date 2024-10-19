Боевикам пора прятаться по норам — российские войска готовят катастрофический удар по Украине: Карта специальной военной операции на Украине на 19 октября 2024 года Юлия СоколоваПродвижение российских войск к Покровску вызывает тревогу у украинских и западных аналитиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии