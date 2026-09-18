«Политическое самоубийство»: почему Трамп не введёт «адские санкции» против РФ

Палата представителей США одобрила законопроект об «адских санкциях» против России. Ранее он был одобрен Сенатом и теперь пойдёт на подпись Трампу.
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