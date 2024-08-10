Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно

Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно

Я сейчас выражу своё, и только своё мнение, которого никому не навязываю. Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Украина гиблое место как болото где черти таятся. Кто как бы не говорил а ведь подтверждается. Нормального человека не встретишь. Все злобные и ликуют с танцами и песнями когда кого то убьют.
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4 час.
Анатолий Зотов
Никого не напрягает, что всякие про..равшие свою страну подоляки, роджерсы и прочие медведчуки пытаются поучать руководство России как надо руководить страной. Причём активно очень.
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1 час.
vagas Karlito
Если правда будет торжествовать и  от неё не станут прятаться, то и порядок сам собою   придется наводить! А наводить тень на плетень  могут у нас хорошо! Всё заболтают все перевернут  вверх ногами и  виновных не будет нигде и никогда! Окажется все  только и радели  за государство и Сердюков и Шойгу и  многие другие!)) Охотно принимает народ  конфетку  которую развернуть не получится! Там её нет!) Менять  что то к лучшему надо  проворнее!
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1 час.

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