Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно

Украина гиблое место как болото где черти таятся. Кто как бы не говорил а ведь подтверждается. Нормального человека не встретишь. Все злобные и ликуют с танцами и песнями когда кого то убьют.

vagas Karlito

Если правда будет торжествовать и от неё не станут прятаться, то и порядок сам собою придется наводить! А наводить тень на плетень могут у нас хорошо! Всё заболтают все перевернут вверх ногами и виновных не будет нигде и никогда! Окажется все только и радели за государство и Сердюков и Шойгу и многие другие!)) Охотно принимает народ конфетку которую развернуть не получится! Там её нет!) Менять что то к лучшему надо проворнее!