Я сейчас выражу своё, и только своё мнение, которого никому не навязываю. Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно.
Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Украина гиблое место как болото где черти таятся. Кто как бы не говорил а ведь подтверждается. Нормального человека не встретишь. Все злобные и ликуют с танцами и песнями когда кого то убьют.
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4 час.
Анатолий Зотов
Никого не напрягает, что всякие про..равшие свою страну подоляки, роджерсы и прочие медведчуки пытаются поучать руководство России как надо руководить страной. Причём активно очень.
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1 час.
vagas Karlito
Если правда будет торжествовать и от неё не станут прятаться, то и порядок сам собою придется наводить! А наводить тень на плетень могут у нас хорошо! Всё заболтают все перевернут вверх ногами и виновных не будет нигде и никогда! Окажется все только и радели за государство и Сердюков и Шойгу и многие другие!)) Охотно принимает народ конфетку которую развернуть не получится! Там её нет!) Менять что то к лучшему надо проворнее!
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1 час.
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