РОСБАЛТ

572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Ну и что? Мои дети отдыхали в Крыму. Лагерь на 800 детей, треть переболела и прошла через местный карантин. Как прави...В лагере для дете...
  • Galina Molotskova (Амбросовская)
    Они были одни?На Московском вок...
  • Хакимжон Ходжамов
    Переход на латиницу искусственная проблема для Республики .Почему Каракалпак...

Тихановская заявила, что белорусская оппозиция победит с помощью Байдена

Тихановская заявила, что белорусская оппозиция победит с помощью Байдена

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция сможет победить с помощью американского лидера Джо Байдена.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Вячеслав Пронин
Мерзкие и циничные, потеряв поддержку в собственной стране они во все времена призывали врагов опираясь на их штыки. Вот и финал предательства иуды Тихановской!

Картина дня

наверх