В Крыму восстановлено теплоснабжение и расчищено 3500 км дорог

Полностью восстановлено теплоснабжение, нарушенное из-за непогоды в Крыму, - сказано в сообщении МЧС За минувшие сутки в Симферополе все подъездные пути очищены и обработаны, в работе было 7 комбинированных дорожных машин и 1 погрузчик.
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