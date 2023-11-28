В Крыму восстановлено теплоснабжение и расчищено 3500 км дорог

Полностью восстановлено теплоснабжение, нарушенное из-за непогоды в Крыму, - сказано в сообщении МЧС За минувшие сутки в Симферополе все подъездные пути очищены и обработаны, в работе было 7 комбинированных дорожных машин и 1 погрузчик.