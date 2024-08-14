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Царьград

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Матерился по-английски и по-русски. Американец-нелегал устроил дебош в элитной гостинице в Москве, досталось и полицейскому

Матерился по-английски и по-русски. Американец-нелегал устроил дебош в элитной гостинице в Москве, досталось и полицейскому

Американец-нелегал устроил дебош в элитной гостинице в Москве, когда его отказались заселять из-за отсутствия нужных документов.

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