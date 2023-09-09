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США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

После быстрого вылета сборной Франции чемпионат мира как будто лишился интриги: подавляющее большинство видело в финале противостояние Канады и США.

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