США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

После быстрого вылета сборной Франции чемпионат мира как будто лишился интриги: подавляющее большинство видело в финале противостояние Канады и США.
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