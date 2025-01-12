Мокрый снег и метель привели к ветровалу в Петербурге

Деревья уже начали падать в Петродворцовом, Курортном и Пушкинском районах, а также в Красном Селе Снегопад, который обрушился на Северную столицу и Ленобласть вместе с вихрем «Чарли», привел к ветровалу – зеленые насаждения не справляются с мокрым снегом и метелью.