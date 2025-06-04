Мишустин продлил программу развития ОПК в России до 2036 года https://business-magazine.online/fn_1674901.
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Мишустин продлил программу развития ОПК в России до 2036 года https://business-magazine.online/fn_1674901.