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Как ухаживать за черепахой, попугаем и не только: топ-5 необычных питомцев, которых полюбили в России

Как ухаживать за черепахой, попугаем и не только: топ-5 необычных питомцев, которых полюбили в России

Почему шиншиллы не пахнут и не линяют, а черепахи любят загорать, какие игрушки обожают попугаи и какой интеллект у крысы — эти и другие тонкости, которые нужно знать перед тем, как завести экзотического питомца.

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