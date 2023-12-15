Как ухаживать за черепахой, попугаем и не только: топ-5 необычных питомцев, которых полюбили в России

Почему шиншиллы не пахнут и не линяют, а черепахи любят загорать, какие игрушки обожают попугаи и какой интеллект у крысы — эти и другие тонкости, которые нужно знать перед тем, как завести экзотического питомца.
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