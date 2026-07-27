В мэрии объяснили причину отсутствия горячей воды у екатеринбуржцев

В Екатеринбурге сегодня утром в части жилых домов и социальных учреждений пропала горячая вода. В администрации Екатеринбурга пояснили, что ограничения связаны с плохим качеством воды, а также с плановыми ремонтами на теплоисточниках.
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