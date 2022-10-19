Военное обозрение

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Великая война Эму. Как проиграть войну птицам

Великая война Эму. Как проиграть войну птицам

Примечание: в процессе изучения статьи читателю могут показаться какие-либо совпадения с происходящим на Украине, но даже если они есть – они совершенно случайны.

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