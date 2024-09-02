Новые меры поддержки

Наступивший сентябрь не только начало бархатного сезона, когда можно неплохо отдохнуть. Первый месяц календарной осени принёс ещё и важные изменения в социальной сфере: появились новые выплаты, подрастут уже имеющиеся пособия.
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