Вопрос повышения цифровой безопасности в России является крайне важным и актуальным, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности «Предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности России», — сказал он в начале совещания.