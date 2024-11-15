Диетолог Соломатина: при некоторых заболеваниях цитрусовые противопоказаны

Людям с заболеваниями ЖКТ, аллергией или сахарным диабетом опасно есть цитрусовые. Содержащийся в них сахар может повысить уровень глюкозы в крови, однако все зависит от тяжести болезни и количества съеденного, объяснила в беседе с "Москвой 24" врач-диетолог Елена Соломатина.