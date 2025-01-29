Решающие сражения: новости СВО от 29 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1071-й день спецоперации России на Украине

На 1071-й день проведения специальной военной операции (СВО) обстановка на фронтах остаётся напряжённой, с активными боями в районе Угледара, Андреевки и Купянска, где российские войска добились тактических успехов, а также продолжающимися обстрелами на Херсонском направлении.