На 1071-й день проведения специальной военной операции (СВО) обстановка на фронтах остаётся напряжённой, с активными боями в районе Угледара, Андреевки и Купянска, где российские войска добились тактических успехов, а также продолжающимися обстрелами на Херсонском направлении.
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