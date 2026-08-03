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FiNE NEWS

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ISU повысил ценность финала Гран-при в обновлённой системе начисления очков

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил систему начисления рейтинговых очков для фигуристов. Теперь победа в финале серии Гран-при приносит 1000 баллов, что превышает количество очков за золото чемпионата Европы и чемпионата четырёх континентов, которым присуждается 850 баллов.

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