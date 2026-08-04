Когда в согласиях платформа есть.

Для управления согласиями на сбор персональных данных предложен единый сервис Минцифры предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, что обяжет всех операторов передавать их туда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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