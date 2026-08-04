Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Когда в согласиях платформа есть.

Когда в согласиях платформа есть.

Для управления согласиями на сбор персональных данных предложен единый сервис Минцифры предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, что обяжет всех операторов передавать их туда.

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