В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости коронавирусом

Некоторое увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией допускается в Российской Федерации. Об этом предупредил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.