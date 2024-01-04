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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о том, что Угарте провел в запасе матч с «Тулузой»: «Он был великолепен. Ни одной ошибки, потери мяча – все идеально»

Энрике о том, что Угарте провел в запасе матч с «Тулузой»: «Он был великолепен. Ни одной ошибки, потери мяча – все идеально»

Вчера «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Тулузу» со счетом 2:0. Угарте провел весь матч на скамейке запасных.

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