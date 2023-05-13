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Президент Турции отреагировал на обвинения своего конкурента в адрес РФ: Я не могу допустить нападок на Россию

Президент Турции отреагировал на обвинения своего конкурента в адрес РФ: Я не могу допустить нападок на Россию

Слова лидера Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу о том, что Российская Федерация якобы вмешивается в турецкую избирательную кампанию, вызвали резко негативную реакцию со стороны действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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